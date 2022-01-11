Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують двох дітей, з якими вирушили на відпочинок до Таїланду, і хваляться тим, як проводять час, але в Мережі їм вирішили розповісти про інший бік.

Катя Осадча і Юрій Горбунов офіційно одружені з 2017 року, повідомляє Politeka.net. У цьому ж році у пари народився первісток Іван, а через чотири роки - другий син Данило.

Пара багато працює, беручи участь в різних зйомках, але також намагається достатньо часу приділити сім'ї. Днями подружжя разом з дітьми вирушили до Таїланду, звідки поділилися кадрами яскравого відпочинку.

Зокрема, Юрій Горбунов опублікував фото, на якому плаває разом з сином на дошці.

"Слухаю вас, пане Іване, уважно!! Які новини?",- написав артист.

Публікація швидко зібрала понад 7000 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі бажали гарного відпочинку сімейству, а один з коментаторів нагадав про інший бік життя:

"Прекрасні фотки. Супер! Ви молодці! Ви працюєте. Ви заслужили відпустку. Але є й інша сторона ....нужденні хворі діти. Які хочуть жити. Які борються за життя і раді кожній прожитій хвилині....Одні живуть в палацах, а інші в лікарняних палатах...Бережи вас Бог".

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