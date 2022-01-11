Катя Осадча і Юрій Горбунов офіційно одружені з 2017 року, повідомляє Politeka.net. У цьому ж році у пари народився первісток Іван, а через чотири роки - другий син Данило.
Пара багато працює, беручи участь в різних зйомках, але також намагається достатньо часу приділити сім'ї. Днями подружжя разом з дітьми вирушили до Таїланду, звідки поділилися кадрами яскравого відпочинку.
Зокрема, Юрій Горбунов опублікував фото, на якому плаває разом з сином на дошці.
"Слухаю вас, пане Іване, уважно!! Які новини?",- написав артист.
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Публікація швидко зібрала понад 7000 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі бажали гарного відпочинку сімейству, а один з коментаторів нагадав про інший бік життя:
"Прекрасні фотки. Супер! Ви молодці! Ви працюєте. Ви заслужили відпустку. Але є й інша сторона ....нужденні хворі діти. Які хочуть жити. Які борються за життя і раді кожній прожитій хвилині....Одні живуть в палацах, а інші в лікарняних палатах...Бережи вас Бог".
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