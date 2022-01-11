38-летняя Осадчая на этот раз выбрала экзотическую страну, Таиланд, а именно остров Пхукет, омываемый теплым Индийским океаном. Кадры, как она плещится в нем вместе с одним из сыновей, Катя опубликовала в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Осадчая предстала в небесном бикини, сверкнув стройной фигурой, и это после третьих родов (у ведущей трое сыновей). Катя, видимо, учила маленького Ваню плавать на доске. Процесс проходил весело и беззаботно, оба счастливо улыбались и обнимались.
"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет 😂 Лишние килограммы не угрожают 😂", - подписаны кадры.
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"Красота 😍😍😍 Хорошего отдыха 🌴"
"Мне, кажется, что будет ещё и минус на весах 😂"
"Полностью с вами согласна 😍"
"Какой красивый мальчик 😍"
"Наверное от детей зависит. С сыном 3,5 года отдыхали отлично, спокойно"
До этого Осадчая хвасталась фигурой в купальнике, выложив фото, на которых предстала в полный рост. Звезда плескалась в прозрачной водичке, будоража фантастическими пейзажами.
Напомним, Осадчая в деталях показала свою жизнь в джунглях с Горбуновым и сыном: "Свежие фрукты и игры на пляже"
Как сообщала Politeka, Осадчая с Горбуновым устроили сыну экзотические развлечения в Таиланде: «Ну все, Иван, добро пожаловать в Азию»
Также Politeka писала, что Осадчая в раздельном купальнике ошеломила фигурой после третьих родов: "Без тысячи фильтров и фотошопов"