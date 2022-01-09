Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал забавный кадр с отдыха в экзотической стране, Осадчая тоже не удержалась от снимка.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов вместе с семьей отправился на отдых, хотя ни он, ни его жена Катя Осадчая не рассекречивают страну, в которую улетели. В своих Instagram-сторис звездные супруги постят красивые кадры с отпуска, а один снимок Юрия особенно повеселил.

На фотографии Юрий запечатлен на пляже, он буквально оседлал пальму, прилегши на ней животом и спустив ноги и руки. При этом стоит отметить, что на шоумене только темные плавки без ничего. "Ленивец", - забавно подписал снимок Горбунов.

К слову, кадр с этой же пальмы опубликовала на своей странице в сети и Катя Осадчая. Правда, она позирует куда скромнее. Как видно, телезвезда в белоснежном пляжном сарафане и шляпе изящно присела на ствол пальмы и мило улыбается в камеру.

Напомним, Осадчая превратилась из простушки в Золушку, в сети оценили: "Красиво, кто дизайнер?".

Как сообщала Politeka, Трехлетний сын Горбунова и Осадчей удивил интересом к недетскому хобби: "Слишком рано".

Также Politeka писала, что Горбунов без футболки похвастался роскошным отдыхом на пляже, чем взбесил украинцев: "Разве так можно над людьми?".