Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов вместе с семьей отправился на отдых, хотя ни он, ни его жена Катя Осадчая не рассекречивают страну, в которую улетели. В своих Instagram-сторис звездные супруги постят красивые кадры с отпуска, а один снимок Юрия особенно повеселил.
На фотографии Юрий запечатлен на пляже, он буквально оседлал пальму, прилегши на ней животом и спустив ноги и руки. При этом стоит отметить, что на шоумене только темные плавки без ничего. "Ленивец", - забавно подписал снимок Горбунов.
К слову, кадр с этой же пальмы опубликовала на своей странице в сети и Катя Осадчая. Правда, она позирует куда скромнее. Как видно, телезвезда в белоснежном пляжном сарафане и шляпе изящно присела на ствол пальмы и мило улыбается в камеру.
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского: как ее зовут и кто она
Найдено тело 17-летнего сына знаменитой певицы, подробности трагедии: "Мой малыш, я люблю тебя..."
Никитюк показала дом, в котором выросла: "Хмельницкий лифт, помню с детства..."
Жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?"
Напомним, Осадчая превратилась из простушки в Золушку, в сети оценили: "Красиво, кто дизайнер?".
Как сообщала Politeka, Трехлетний сын Горбунова и Осадчей удивил интересом к недетскому хобби: "Слишком рано".
Также Politeka писала, что Горбунов без футболки похвастался роскошным отдыхом на пляже, чем взбесил украинцев: "Разве так можно над людьми?".