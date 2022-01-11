Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально женаты с 2017 года, сообщает Politeka.net. В этом же году у пары родился первенец Иван, а спустя четыре года - второй сын Данил.
Пара много работает, принимая участие в различных съемках, но также старается достаточно времени уделить семье. На днях супруги вместе с детьми отправились в Таиланд, откуда поделились кадрами яркого отдыха.
В частности, Юрий Горбунов опубликовал фото, на котором плавает вместе с сыном на доске.
"Слушаю вас, господин Иван, внимательно!! Какие новости?", - написал артист.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Ценник из ресторана в Буковеле вызвал бурную реакцию в Сети: "Лучше пять раз в Европу съездить"
"Я обалдел": Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки"
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
Публикация быстро собрала более 7000 лайков и немного комментариев. Пользователи Сети желали хорошего отдыха семейству, а один из комментаторов напомнил о другой стороне жизни:
"Прекрасные фотки. Супер! Вы молодцы! Вы работаете. Вы заслужили отпуск. Но есть и другая сторона ....нуждающиеся больные дети. Которые хотят жить. Которые борются за жизнь и рады каждой прожитой минуте....Одни живут во дворцах, а другие в больничных палатах...Храни вас Бог".
Напомним, Горбунов с сыном насмешили Осадчую, похозяйничав на кухне, кадры
Как Politeka писала, что мокрая Осадчая в купальнике показала, как на самом деле борется с лишним весом
Также Politeka сообщала, что Горбунов показал, как проводит время в Таиланде с Осадчей и сыном