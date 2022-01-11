Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двоих детей, с которыми отправились на отдых в Таиланд, и хвастаются тем, как проводят время, но в Сети им решили рассказать о другой стороне.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально женаты с 2017 года, сообщает Politeka.net. В этом же году у пары родился первенец Иван, а спустя четыре года - второй сын Данил.

Пара много работает, принимая участие в различных съемках, но также старается достаточно времени уделить семье. На днях супруги вместе с детьми отправились в Таиланд, откуда поделились кадрами яркого отдыха.

В частности, Юрий Горбунов опубликовал фото, на котором плавает вместе с сыном на доске.

"Слушаю вас, господин Иван, внимательно!! Какие новости?", - написал артист.

Публикация быстро собрала более 7000 лайков и немного комментариев. Пользователи Сети желали хорошего отдыха семейству, а один из комментаторов напомнил о другой стороне жизни:

"Прекрасные фотки. Супер! Вы молодцы! Вы работаете. Вы заслужили отпуск. Но есть и другая сторона ....нуждающиеся больные дети. Которые хотят жить. Которые борются за жизнь и рады каждой прожитой минуте....Одни живут во дворцах, а другие в больничных палатах...Храни вас Бог".

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