27-річна Дніпрянка Анна Неплях має багато захоплень, інтересів і тепер активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, розповідаючи про будні і життя після конкурсу, пише Politeka.net. Дівчина вирішила показати свої архівні кадри, зроблені до конкурсів і всяких перетворень.
«Ви видаляли грудки Биаша? Вилиці вогонь " - пишуть Неплях в мережі. Вона вирішила відреагувати і розповісти, що робила з собою:
"Це називається схуднути, в порівнянні з фото 2017 року, коли я ще не набрала. У мене немає жодної пластичної операції. До речі, тут і губи не колоті " - висловилася Неплях.
Вона розповіла і про свою дорогу покупку з минулого:
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«У 2015 році вперше полетіла в Париж і купила собі сумку за 350 євро, для мене це була дорога покупка. Довгий час мені було складно купувати собі дорогі речі. Зараз з цим проблем немає"»
Зазначимо, Неплях мріє створити власний жіночий центр, де б надавалася Психологічна допомога, а також допомагали розвинути творчі таланти та інше.
На її сторінці багато позитивних постів, і, здається, дівчина завжди радіє життю, тому в мережі поцікавилися у красуні чи часто вона плаче, і які цьому причини.
"Я ще та драма Квін. Плачу, коли ніхто не бачить і знімаю на камеру, щоб більш драматично було. Справи серцеві. Але частіше плачу на фільмах, спектаклях якихось, роликах в Інтернеті, піснях", - поділилася Анна Неплях.
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