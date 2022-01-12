Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, яка увійшла в ТОП-16 на конкурсі "Міс Всесвіт", вирішила розповісти про себе і зміни в зовнішності за останні роки.

27-річна Дніпрянка Анна Неплях має багато захоплень, інтересів і тепер активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, розповідаючи про будні і життя після конкурсу, пише Politeka.net. Дівчина вирішила показати свої архівні кадри, зроблені до конкурсів і всяких перетворень.

«Ви видаляли грудки Биаша? Вилиці вогонь " - пишуть Неплях в мережі. Вона вирішила відреагувати і розповісти, що робила з собою:

"Це називається схуднути, в порівнянні з фото 2017 року, коли я ще не набрала. У мене немає жодної пластичної операції. До речі, тут і губи не колоті " - висловилася Неплях.

Вона розповіла і про свою дорогу покупку з минулого:

«У 2015 році вперше полетіла в Париж і купила собі сумку за 350 євро, для мене це була дорога покупка. Довгий час мені було складно купувати собі дорогі речі. Зараз з цим проблем немає"»

Зазначимо, Неплях мріє створити власний жіночий центр, де б надавалася Психологічна допомога, а також допомагали розвинути творчі таланти та інше.

На її сторінці багато позитивних постів, і, здається, дівчина завжди радіє життю, тому в мережі поцікавилися у красуні чи часто вона плаче, і які цьому причини.

"Я ще та драма Квін. Плачу, коли ніхто не бачить і знімаю на камеру, щоб більш драматично було. Справи серцеві. Але частіше плачу на фільмах, спектаклях якихось, роликах в Інтернеті, піснях", - поділилася Анна Неплях.

Нагадавши, екс-учасниця "Холостяка" завоювала титул "Міс Україна Всесвіт 2021"

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