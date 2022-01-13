Як пише Politeka.net, шоумен поділився розповіддю у своєму Instagram. Як відомо, Ектор народився і виріс в Колумбії і вже звідти почав свою подорож по світу, яке привело його в Україну.

У новому пості Хіменес-Браво вирішив розповісти про те, як сильно відрізняється Клімат наших країн.

"Люди в Колумбії ніколи не бачили снігу. Його можна побачити тільки високо-високо в горах, і те рідко", - розповів шеф-кухар.

За словами Ектора, це не заважає колумбійцям мати моду на зимові речі, які в Україні люди носять при -10 градусах.

Сам Хіменес-Браво зізнається, що незважаючи на своє походження він важче переносить спеку, а не холод.

"Хоч я і народився в такій спекотній країні, одне переконання завжди залишалося незмінним: при холоді завжди можна надіти 2 пари штанів, 2 пари шкарпеток, светр, куртку, рукавиці — і бути в комфорті. А в спеку ти цього не зробиш — не можна просто зняти одяг і ходити голим по вулиці. Навіть це не рятує від спеки) тому холод переношу легше. Навіть засмагати не особливо люблю", - зізнався Хіменес-Браво.

Він поділився кумедним кадром, на якому позував на вулиці в коротких шортах, футболці і з надувним кругом у вигляді рожевого фламінго. Крім того, шеф-кухар показав кадри зимових українських реалій.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав карооку дитину, яка носить його прізвище.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався українцям, що його бісить.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні.