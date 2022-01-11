Зато Хименес-Браво души не чаят в своей питомице - небольшой кареглазой собачке породы "бельгийский гриффон" по кличке Лупита. Именно ей судья "МастерШеф" посвятил новые "сторизы" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Эктор отметил, что имя его любимицы поисходит от испанского имени Guadalupe. И то - это сокращенный вариант, полное имя куда длинее и состоит из пяти слов.
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Оказывается, Хименес-Браво дал малышке свою фамилию - так он сильно любит свою собачку.
"Полное имя сложно запомнить. Это... Princess Valentina Guadalupe Jimenez Bravo❤️", - сообщил ресторатор.
Судья "МастерШеф" часто выкладывает кадры с Лупитой в соцсети. Ранее он рассказывал, почему решил завести песика именно этой породы.
"У меня всю жизнь были только коты, но никогда не было собаки. Но я очень захотел, когда посмотрел фильм с Джеком Николсоном, где был собака породы гриффон и я влюбился в нее. Я очень люблю Звездные Войны, мой любимый фантастический фильм, а этот пес внешностью похож на Чубакку, я просто восхищен!", – делился Хименес-Браво в своем микроблоге в Инстаграм.
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