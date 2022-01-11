Кулинар с мировым именем и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в свои 49 ни разу не был женат и не имеет детей (по крайне мере, официально).

Зато Хименес-Браво души не чаят в своей питомице - небольшой кареглазой собачке породы "бельгийский гриффон" по кличке Лупита. Именно ей судья "МастерШеф" посвятил новые "сторизы" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Эктор отметил, что имя его любимицы поисходит от испанского имени Guadalupe. И то - это сокращенный вариант, полное имя куда длинее и состоит из пяти слов.

Оказывается, Хименес-Браво дал малышке свою фамилию - так он сильно любит свою собачку.

"Полное имя сложно запомнить. Это... Princess Valentina Guadalupe Jimenez Bravo❤️", - сообщил ресторатор.

Судья "МастерШеф" часто выкладывает кадры с Лупитой в соцсети. Ранее он рассказывал, почему решил завести песика именно этой породы.

"У меня всю жизнь были только коты, но никогда не было собаки. Но я очень захотел, когда посмотрел фильм с Джеком Николсоном, где был собака породы гриффон и я влюбился в нее. Я очень люблю Звездные Войны, мой любимый фантастический фильм, а этот пес внешностью похож на Чубакку, я просто восхищен!", – делился Хименес-Браво в своем микроблоге в Инстаграм.

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