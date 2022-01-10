Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво, который является несменным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", опубликовал в своем Instagram необычное видео, в котором разоткровенничался перед поклонниками.

В ролике Эктор ответил на вопрос о том, что его больше всего раздражает в людях. "Больше всего меня раздражает то, что мы видим каждый день. Людей, у которых нет целей, которые ни о чем не мечтают. Возможно, у них и есть мечта, но они ничего не делают ради ее исполнения", - высказался Хименес-Браво.

В комментариях к публикации Эктора пользователи начали бурно обсуждать его слова: "Часто бывает, что цель есть, а доступа к ней нет. Но нужно пытаться идти к своей мечте!", "Меня лично раздражают нытики, которые везде видят препятствия. Мол, сложно, я не смогу, не смогу или тяжело. Можно все, если начать делать", "Правильные "советчики", завистники и нытики. Это самые ужасные люди".

Напомним, Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рядом с мамой эмоционально обратился к украинцам: "Великий день".

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