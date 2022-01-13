Как пишет Politeka.net, шоумен поделился рассказом в своем Инстаграм. Как известно, Эктор родился и вырос в Колумбии и уже оттуда начал свое путешествие по миру, которое привело его в Украину.

В новом посте Хименес-Браво решил рассказать о том, как сильно отличается климат наших стран.

«Люди в Колумбии никогда не видели снега. Его можно увидеть только высоко-высоко в горах, и и то редко», - рассказал шеф-повар.

По словам Эктора, это не мешает колумбийцам иметь моду на зимние вещи, которые в Украине люди носят при -10 градусах.

Сам Хименес-Браво признается, что несмотря на свое происхождение он тяжелее переносит жару, а не холод.

«Хоть я и родился в такой жаркой стране, одно убеждение всегда оставалось неизменным: При холоде всегда можно надеть 2 пары штанов, 2 пары носков, свитер, куртку, рукавицы — и быть в комфорте. А в жару ты этого не сделаешь — нельзя просто снять одежду и ходить голым по улице. Даже это не спасает от жары) Поэтому холод переношу легче. Даже загорать не особо люблю», - признался Хименес-Браво.

Он поделился забавным кадром, на котором позировал на улице в коротких шортах, футболке и с надувным кругом в виде розового фламинго. Кроме того, шеф-повар показал кадры зимних украинских реалий.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал кареглазую малышку, которая носит его фамилию.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался украинцам, что его бесит.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи.