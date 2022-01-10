Известный шеф-повар, ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который приступил к съемкам нового сезона известного проекта, порадовал личными кадрами.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво решил показать, как выглядит его роскошный дом и дорогая машина. Как правило, перед съемками мужчина успевает уделить время своей любимице - маленькой собачке Лупите, с которой часто выходит на прогулку.

Как известно, Хименес-Браво активно развивает свой блог в Инстаграм, где регулярно делится с поклонниками рецептами, разными фото и видео, причем не только закадровыми со съемок МастерШеф, но и домашними.

Нередко он показывает и обстановку дома, свой двор и питомца. Двухэтажный дом Эктора находится в коттеджном городке в Ирпене. Судя по снимкам Хименеса-Браво, он хорошо провел время на прогулке и успел отдохнуть перед стартом съемок.

«Совместили приятное с полезным» - пишет он.

Ранее Хименес-Браво показал, как готовит себе завтрак и наслаждается утром в компании своей любимой собаки. Как известно, последние несколько недель в Украине гостила мама Эктора, которую он знакомил с украинской культурой и даже снял в рекламе.

Накануне шоумен проводил маму домой, но во время поездки она столкнулась с серьезными трудностями.

«Кстати, мама добралась домой только спустя 48 часов. Во времена ковид очень тяжело путешествовать», - подписал видео шоумен.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво обратился за помощью к украинцам: "Помогите вылечить...".

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво засветил свою любимицу: «Уже напраздновалась».

Также Politeka рассказывала, что Хименес-Браво со своей мамой эмоционально обратился к поклонникам: «Великий день».