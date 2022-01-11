Дружина відомого телеведучого, зірки "Холостяка" і "Холостячки" Григорія Решетника Христина насмішила кумедним кадром зі своїм молодшим сином.

Як пише Politeka.net, у Григорія Решетника троє синів. Його сім'я вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Дружина телеведучого Христина активно веде свій блог в Instagram, де публікує масу сімейних фото.

Цього разу вона поділилася архівним знімком з сином Сашею, на якому він був ще зовсім маленький.

"Я і мій серйозний Бос-молокосос. Вгадайте, скільки тут Сашуні місяців?",- підписала фото Христина, порівнявши сина з героєм мультфільму.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Напевно, святкування нового 2021 року, а значить 1м. і 3 дні», «який дивовижний», «яка красива», «Боже, які ж Ви хороші», «викопаний тато! Здоров'я красунчику!", "Такий кумедний, зачіска вогонь", «перша фотосесія Сашуні», "диво з метеликом", - пишуть користувачі Мережі.

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