Схоже, подружжя Решетників вирішило влаштувати собі справжній святковий вікенд без дітей (яких у них аж троє). Григорій Решетник з дружиною зустріли Новий, 2022-й, рік на Прикарпатті, зупинившись у фешенебельному готелі. У своєму свіжому пості в Instagram Христина опублікувала нові фото, на яких позувала в стильному вбранні біля ялинки у себе в номері, передає Politeka.net.
Дружина Решетника описала, як чудово вони з Григорієм проводять час:
"Вже другий день, як ми відпочиваємо 🥳 Після робочого Нового року, Гриша вперше зробив собі перепочинок 2 дні і ми залишилися в готелі 🎄 Нас тут гостинно приймають, годують, як вдома 😍 і дають можливість надихатися свіжим повітрям і накупатися в СПА 🥰. Словом, ідеальний у нас початок 2022 року 🤩 А як ваш настрій? Відійшли вже від святкувань?".
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Якщо дітки поруч, то звичайно свята хороші!)"
"Молодці!!!👍 👍 👍 Насолоджуйтесь відпочинком і один одним!!!❤️❤️❤️"
"Молодці! Любіть один одного!❤️❤️"
До цього дружина Решетника показувала, в якому вбранні зустрічала Новий рік - синьому міні-платті з шовку з піджаком оверсайз.
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