Христина, дружина ведучого шоу "Холостяк" і "Україна має талант" Григорія Решетника, насолоджується зараз відпочинком з коханим далеко від дому.

Схоже, подружжя Решетників вирішило влаштувати собі справжній святковий вікенд без дітей (яких у них аж троє). Григорій Решетник з дружиною зустріли Новий, 2022-й, рік на Прикарпатті, зупинившись у фешенебельному готелі. У своєму свіжому пості в Instagram Христина опублікувала нові фото, на яких позувала в стильному вбранні біля ялинки у себе в номері, передає Politeka.net.

Дружина Решетника описала, як чудово вони з Григорієм проводять час:

"Вже другий день, як ми відпочиваємо 🥳 Після робочого Нового року, Гриша вперше зробив собі перепочинок 2 дні і ми залишилися в готелі 🎄 Нас тут гостинно приймають, годують, як вдома 😍 і дають можливість надихатися свіжим повітрям і накупатися в СПА 🥰. Словом, ідеальний у нас початок 2022 року 🤩 А як ваш настрій? Відійшли вже від святкувань?".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Якщо дітки поруч, то звичайно свята хороші!)"

"Молодці!!!👍 👍 👍 Насолоджуйтесь відпочинком і один одним!!!❤️❤️❤️"

"Молодці! Любіть один одного!❤️❤️"

До цього дружина Решетника показувала, в якому вбранні зустрічала Новий рік - синьому міні-платті з шовку з піджаком оверсайз.

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