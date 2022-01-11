Жена известного телеведущего, звезды «Холостяка» и «Холостячки» Григория Решетника Кристина насмешила забавным кадром со своим младшим сыном.

Как пишет Politeka.net, у Григория Решетника трое сыновей. Его семья считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Жена телеведущего Кристина активно ведет свой блог в Инстаграм, где публикует массу семейных фото.

В этот раз она поделилась архивным снимком с сыном Сашей, на котором он был еще совсем маленький.

«Я и мой серьезный босс-молокосос. Угадайте, сколько здесь Сашуне месяцев?», - подписала фото Кристина, сравнив сына с героем мультфильма.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Наверное, празднование нового 2021 года, а значит 1м. и 3 дня», «Какая прелесть», «Какая красивая», «Боже, какие же вы Хорошие», «Выкопанный папа! Здоровья красавчику!», «Такой забавный, прическа огонь», «Первая фотосессия Сашуни», «Чудо с бабочкой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник в миниатюрном платьице зажгла в новогоднюю ночь: "Эталон женственности".

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