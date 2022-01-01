Дружина Григорія Решетника Христина вирішила показати на сторінці в Instagram, як проводила 2021 рік в стильному вбранні і захопила фігурою.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник є дружиною Григорія Решетника, зірки "Холостяка" і "Холостячки", а також шоу "Україна має талант", яка також активно веде свою сторінку в Instagram і розповідає про сім'ю. Причому нерідко вона вражає аудиторію своїми образами.

"Вітаю вас, дорогі мої, з Новим Роком! Нехай 2022 р Здійснить всі наші найзаповітніші мрії!!!! Нехай удача, здоров'я, достаток, злагода і щастя буде в кожній українській родині 🍾 🥂 🤩 " - пише Христина під кадрами.

У ролику вона в міні-сукні і піджаку такого ж забарвлення запалювала перед камерою і похвалилася стрункими ногами.

"Люблю Вас!; Королева 😍; З Новим роком 😍; Сама, сама яскрава🔥; Спасибі і позику🤩; Красуня, З Новим Роком🔥🔥; З новим роком ❣️; З Новим Роком красуня😍; Найкраща!!! Зірка моя ❤️. Будь щаслива моя дівчинка!❤ ️ ; Нехай мрії збуваються😍 😍 😍 😍; Христина ви супер...мій особистий еталон жіночності!».

У пари є троє синів-Іван, Дмитро та Олександр. Останній Христина народила в кінці 2020 року. Малюкові зараз вже трохи більше року і дружина Григорія часто показує з ними фото. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина була з Олександром разом. Зірка опублікувала кілька фотографій, показуючи, яка у неї любов з малюком.

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