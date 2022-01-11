Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап зараз відпочивають у Мексиці. Парочка насолоджується екзотичною природою і компанією один одного. На свіжому відео Настя показала, як артист спить, в той час як вона вже прокинулася.
"Мій улюблений храпунцель @realpotap", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу відгуків. Багатьом жарт сподобався, але знайшлися і ті, хто розкритикував Каменських.
"На це можна дивитися нескінченно", "По шапці не отримала?", "Хтось сьогодні поїде в дитбудинок)))", "Це вік, потрібно вимкнути телевізор і він прокинеться», «Да ладно, дуже навіть музично хропе, талановито», «якщо улюблений, то навіщо на весь світ висміювати?",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що у відпустку з зірками поїхала екс-дружина позитиву Анна Задорожня, яка є подругою Каменських.
Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".
Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?".
Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".