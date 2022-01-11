Популярна українська співачка Настя Каменських застала свого чоловіка Потапа зненацька, записавши відео, на якому він солодко спить в готельному номері.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап зараз відпочивають у Мексиці. Парочка насолоджується екзотичною природою і компанією один одного. На свіжому відео Настя показала, як артист спить, в той час як вона вже прокинулася.

"Мій улюблений храпунцель @realpotap", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків. Багатьом жарт сподобався, але знайшлися і ті, хто розкритикував Каменських.

"На це можна дивитися нескінченно", "По шапці не отримала?", "Хтось сьогодні поїде в дитбудинок)))", "Це вік, потрібно вимкнути телевізор і він прокинеться», «Да ладно, дуже навіть музично хропе, талановито», «якщо улюблений, то навіщо на весь світ висміювати?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у відпустку з зірками поїхала екс-дружина позитиву Анна Задорожня, яка є подругою Каменських.

Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".

Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?".

Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".