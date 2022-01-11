Популярная украинская певица Настя Каменских застала своего мужа Потапа врасплох, записав видео, на котором он сладко спит в отельном номере.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап сейчас отдыхают в Мексике. Парочка наслаждается экзотической природой и компанией друг друга. На свежем видео Настя показала, как артист спит, в то время как она уже вовсю бодрствует.

«Мой любимый храпунцель @realpotap», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов. Многим шутка понравилась, но нашлись и те, кто раскритиковал Каменских.

«На это можно смотреть бесконечно», «По шапке не получила?», «Кто-то сегодня поедет в детдом)))», «Это возраст, нужно выключить телек и он проснется», «Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо», «Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в отпуск со звездами поехала экс-жена Позитива Анна Задорожняя, которая является подругой Каменских.

Напомним, что Каменских в халате поиздевалась над спящим Потапом: "Мстя будет страшна".

Еще Politeka писала, что Потап в ярком костюме засветился на курорте: «Настя где?».

Также Politeka сообщала, что Каменских с подружкой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела".