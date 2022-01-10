Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Потап поділився яскравим кадром, на якому постав у квітчастій сорочці і шортах. Артист був схожий на справжнього туриста, він стояв на пірсі біля води, а на тлі виднілося яскраво синє небо, що натякало на шторм, що наближається.
"Перша фотка звідси", - підписав кадри Потап.
У коментарях йому залишили масу відгуків.
"Старий і море", "Чекаємо фото з твоєю дружиною", "Воооу", "Гарного Вам відпочинку! Нарешті ви знову з нами", "Круто. Настя де?", "Шторм насувався??? Фотка вогонь", "Ну дочекалися!", "Скеля", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Потап разом з Настею Каменських і її подругою Ганною Задорожньою знову вирушили відпочивати в екзотичні місця. Вони полетіли в Мексику, де бували і раніше. В Instagram зірок раз у раз з'являються кадри неймовірних пейзажів.
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