Відомий продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) насолоджується сонячним відпочинком за кордоном, поки в Україні сніг і морози.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Потап поділився яскравим кадром, на якому постав у квітчастій сорочці і шортах. Артист був схожий на справжнього туриста, він стояв на пірсі біля води, а на тлі виднілося яскраво синє небо, що натякало на шторм, що наближається.

"Перша фотка звідси", - підписав кадри Потап.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Старий і море", "Чекаємо фото з твоєю дружиною", "Воооу", "Гарного Вам відпочинку! Нарешті ви знову з нами", "Круто. Настя де?", "Шторм насувався??? Фотка вогонь", "Ну дочекалися!", "Скеля", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Потап разом з Настею Каменських і її подругою Ганною Задорожньою знову вирушили відпочивати в екзотичні місця. Вони полетіли в Мексику, де бували і раніше. В Instagram зірок раз у раз з'являються кадри неймовірних пейзажів.

Нагадаємо, що Потап, Позитив і Mozgi запалили на сцені відомого шоу: видовищне відео.

Як повідомляла Politeka, Каменських в обіймах Потапа розпливлася в усмішці, сімейна ідилія:"Прямо голубки".

Також Politeka писала, що Каменських здивувала бардаком в їх з Потапом спальні: "хату обнесли...".