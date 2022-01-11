Настя Каменських з Потапом і екс-дружиною Олексія Завгороднього вирушили на пляж, проте потрапили до початку сильної зливи, кадрами бурхливої негоди вони поділилися в Instagram.

Днями Каменських, Потап і їх подруга Анна Андрійчук полетіли відпочивати в теплу Мексику. Причому для перельоту їм знадобилися цілу добу, але вони були до цього готові. Як можна помітити в соціальних мережах, компанія весело проводить час під жарким сонцем, забувши про українські холоди.

Однак на курорті далеко не все так гладко, як їм би хотілося. Відправившись на пляж, компанія потрапила до самого початку шторму. Причому вони навіть встигли сфотографуватися.

Потап зробив атмосферний кадр на тлі практично чорних грозових хмар, А Анна Анчук і Настя Каменських поділилися кадрами негоди.

"Здається ураган починається. Такого я ще не бачила» - пише колишня дружина позитиву, під похмурим знімком.

Відзначимо, після розлучення з Олексієм Завгороднім Анна практично весь вільний час проводить в компанії кращої подруги Насті Каменських.

Раніше Каменських поділилася в Instagram новим знімком.

На новому фото Каменських вирішила показати, в якому вигляді зустрічає ранок. Судячи з усього, співачка вирішила відправитися на пляж, і одяглася відповідно. На ній був чорно-білий купальник бікіні, а поверх нього Каменських одягла ефектне пляжне плаття в дрібну сіточку. Наряд переливався декількома відтінками: від сірого до червоного.