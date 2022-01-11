Популярна українська співачка Настя Каменських пожартувала над своїм сплячим чоловіком Потапом і поділилася з українцями кумедним відео.

Як пише Politeka.net, зірка показала, як розважається на відпочинку поки її чоловік спить. Відповідним відео Настя поділилася у своєму Тікток.

Зараз Каменських, її чоловік і найкраща подруга Анна Андрійчук відпочивають в Мексиці. Трійця весело проводить час на пляжі і за активними розвагами. На нових кадрах Каменських показала, як Потап спить в їхньому номері після таких розваг.

Співачка сиділа в халаті на краю ліжка, де її чоловік міцно спав. Настя вирішила накласти на відео музику і почала підспівувати пісні, а завдяки спеціальному фільтру здавалося, що рот відкриває ще й Потап.

"Мій улюблений храпунцель", - підписала кадри Каменських.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Клас він там що хропе?", "Думаю тебе чекає гідна помста", "навіщо на чоловіком знущаєшся ааа? Мстя буде страшна мені здається", "репетиція нової пісні "хропіння-чак-чак", "мила пара", "зробив справу, відпочинь сміливо", "а що? ми всі живі і однакові люди. Щастя вам", "тепер ми всі бачили як Леха спить, судячи з розкритого рота ще й хропе на весь будинок", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських заради спекотної Мексики приміряла вбрання в сіточку, показавши вигини фігури.

Як повідомляла Politeka, Каменських на відпочинку з Потапом і подругою опинилися в епіцентрі потужної стихії.

Також Politeka писала, що Потап в квітчастому костюмі засвітився на курорті, показавши свої розваги.