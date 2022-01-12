Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", а також "Голос країни", показала, як відпочиває з сім'єю в Таїланді.

Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річна Катя Осадча опублікувала відео, зібравши найяскравіші враження. Вона засвітилася в мініатюрному купальнику, вразивши своєю фігурою. Також зірка показала, як вони з Юрієм Горбуновим розважали маленького сина. Особливу увагу привернули екзотичні пейзажі.

"Я люблю Таїланд за те, що в повітрі свобода і радість", - підписала відео Осадча.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Круто, молодці, гарного відпочинку", "яка краса", "Супер! Щасливого відпочинку", "А де ваш наймолодший?", "Яка краса! Дивовижна країна!", "Відьма! Як можна бути такою красивою і з такою прекрасною фігурою!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов часто подорожують, незважаючи на завантажені графіки.

Нагадаємо, що Осадча з Горбуновим показали, як розважають сина в Таїланді: «Ну все, Іван...».

Ще Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як бореться із зайвою вагою: "який гарний...".

Також Politeka повідомляла, що Осадча засвітила життя в джунглях:"свіжі фрукти та ігри на пляжі".