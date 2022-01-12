Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летняя Катя Осадчая опубликовала видео, собрав самые яркие впечатления. Она засветилась в миниатюрном купальнике, впечатлив своей фигурой. Также звезда показала, как они с Юрием Горбуновым развлекали маленького сына. Особое внимание привлекли экзотические пейзажи.
«Я люблю Тайланд за то, что в воздухе свобода и радость», - подписала видео Осадчая.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
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«Круто, молодцы, хорошего отдыха», «Какая красота», «Супер! Счастливого отдыха», «А где ваш самый младшенький?», «Какая красота! Удивительная страна!», «Ведьма! Как можно быть такой красивой и с такой прекрасной фигурой!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто путешествуют, несмотря на загруженные графики.
Напомним, что Осадчая с Горбуновым показали, как развлекают сына в Таиланде: «Ну все, Иван…».
Еще Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как борется с лишним весом: "Какой красивый...".
Также Politeka сообщала, что Осадчая засветила жизнь в джунглях: "Свежие фрукты и игры на пляже".