Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", а также «Голос страны», показала, как отдыхает с семьей в Таиланде.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летняя Катя Осадчая опубликовала видео, собрав самые яркие впечатления. Она засветилась в миниатюрном купальнике, впечатлив своей фигурой. Также звезда показала, как они с Юрием Горбуновым развлекали маленького сына. Особое внимание привлекли экзотические пейзажи.

«Я люблю Тайланд за то, что в воздухе свобода и радость», - подписала видео Осадчая.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Круто, молодцы, хорошего отдыха», «Какая красота», «Супер! Счастливого отдыха», «А где ваш самый младшенький?», «Какая красота! Удивительная страна!», «Ведьма! Как можно быть такой красивой и с такой прекрасной фигурой!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто путешествуют, несмотря на загруженные графики.

Напомним, что Осадчая с Горбуновым показали, как развлекают сына в Таиланде: «Ну все, Иван…».

Еще Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как борется с лишним весом: "Какой красивый...".

Также Politeka сообщала, что Осадчая засветила жизнь в джунглях: "Свежие фрукты и игры на пляже".