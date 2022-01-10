Як пише Politeka.net, ведуча програми "Світське життя" порадувала шанувальників новими знімками з відпочинку. Зараз Катерина Осадча відпочиває в Таїланді з чоловіком Юрієм Горбуновим. Як відомо, вони в шлюбі з 2017 року. За цей час у подружжя з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.
Катерина Осадча у нових сторіс поділилася цікавим моментом відпочинку з чоловіком і сином.
"Перша поїздка Івана на тук-туку. Ну все, Іван, Ласкаво просимо в Азію», - сказала Катерина Осадча .
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото
Син Ротару показав, як зима прикрасила їх розкішний особняк під Києвом: атмосферне фото
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин, який став батьком, спить з дружиною на підлозі: "Жах, що діється"
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
"Тук-тук повним ходом. Мама знімає. Іван, ти задоволений?» - говоривши Юрій Горбунов.
Хлопчик відповів ствердно.
Як відомо, тук-тук або моторикша являє собою критий триколісний мотоцикл або моторолер, призначений для перевезення пасажирів або вантажу. Використання моторикш широко поширене в державах і країнах з теплим кліматом, особливо в Південній і Південно-Східній Азії.
Нагадаємо, Осадча розслабилася на відпочинку і засвітила свої незагорілі місця.
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.
Також Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як розважається далеко від України.