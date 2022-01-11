Українська телеведуча Катя Осадча, як заведено у селебріті, після Нового року вирушила з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми на курорт.

38-річна Осадча на цей раз вибрала екзотичну країну, Таїланд, а саме острів Пхукет, що омивається теплим Індійським океаном. Кадри, як вона плескається в ньому разом з одним із синів, Катя опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Осадча постала в небесному бікіні, блиснувши стрункою фігурою, і це після третіх пологів (у ведучої троє синів). Катя, мабуть, вчила маленького Ваню плавати на дошці. Процес проходив весело і безтурботно, обидва щасливо посміхалися та обіймалися.

"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок ледачим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років 😂 Зайві кілограми не загрожують 😂", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Краса 😍 😍 😍 гарного відпочинку🌴"

"Мені, здається, що буде ще й мінус на вагах 😂"

"Повністю з вами згодна 😍"

"Який гарний хлопчик 😍"

"Напевно від дітей залежить. З сином 3,5 роки відпочивали відмінно, спокійно"

До цього Осадча хвалилася фігурою в купальнику, виклавши фото, на яких постала в повний зріст. Зірка плескалася в прозорій водичці, розбурхуючи фантастичними пейзажами.

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