Як пише Politeka.net, знаменитість подражнила новими яскравими кадрами у своїх сторіз. Днями ведуча з чоловіком і сином полетіла на відпочинок в жарку країну. Цього разу їх вибір припав на Таїланд.
Сімейство оселилося в бунгало прямо посеред джунглів. Осадча показала, як виглядає густий ліс з пальмами та іншої екзотичної рослинністю, який виходить прямо до блакитного моря. Ведуча зазначила, що їй особливо подобаються тропічні ранку.
"Щоранку радію цим джунглям", - зізналася Осадча.
"Приватні джунглі", - підписала Осадча один з кадрів, на якому можна було побачити шматочок бунгало, потопаючого в зелені.
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Ведуча продемонструвала деякі рослини поблизу.
"У нас біля тераси росте родичка нашої домашньої ялинки", - написала вона.
Також ведуча показала свій сніданок, який складався з великих шматків різних фруктів і склянки соку.
Потім Осадча вирушила на приватний пляж, де змогла насолодитися тишею і спокоєм.
Потім ведуча показала як Горбунов з їхнім сином Іваном грають в бадмінтон на пляжі.
Нагадаємо, Осадча розслабилася на відпочинку і засвітила свої незагорілі місця.
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.
Також Politeka писала, що Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.