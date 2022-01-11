Відома українська ведуча Катерина Осадча показала українцям, як виглядає її відпочинок в екзотичному Таїланді з Юрієм Горбуновим та їхнім маленьким сином.

Як пише Politeka.net, знаменитість подражнила новими яскравими кадрами у своїх сторіз. Днями ведуча з чоловіком і сином полетіла на відпочинок в жарку країну. Цього разу їх вибір припав на Таїланд.

Сімейство оселилося в бунгало прямо посеред джунглів. Осадча показала, як виглядає густий ліс з пальмами та іншої екзотичної рослинністю, який виходить прямо до блакитного моря. Ведуча зазначила, що їй особливо подобаються тропічні ранку.

"Щоранку радію цим джунглям", - зізналася Осадча.

"Приватні джунглі", - підписала Осадча один з кадрів, на якому можна було побачити шматочок бунгало, потопаючого в зелені.

Ведуча продемонструвала деякі рослини поблизу.

"У нас біля тераси росте родичка нашої домашньої ялинки", - написала вона.

Також ведуча показала свій сніданок, який складався з великих шматків різних фруктів і склянки соку.

Потім Осадча вирушила на приватний пляж, де змогла насолодитися тишею і спокоєм.

Потім ведуча показала як Горбунов з їхнім сином Іваном грають в бадмінтон на пляжі.

Нагадаємо, Осадча розслабилася на відпочинку і засвітила свої незагорілі місця.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.

Також Politeka писала, що Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.