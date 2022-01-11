Відомий український хореограф, шоумен і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як насолоджується відпочинком в сонячному Майямі, куди полетів з сім'єю.

Як пише Politeka.net, в Instagram 39-річний Влад Яма засвітився на дошці для серфінгу. Він зловив хвилю і виглядав неймовірно щасливим і натхненним. На тлі виднівся мегаполіс і сонячне небо.

«А ось і нове відкриття в моєму житті. Спробував вперше, але, здається, вже закохався. Дякую @feel_freedom_miami за цю пристрасть. Хочемо ще», - підписав фото Влад Яма.

У коментарях зірці залишили масу відгуків.

"Враження, що ви дуже давно цим захоплюєтеся! Виглядайте відмінно", "Який яскравий", «Супер класні», "Крутий", "Ось це справжня відпустка. Ви супер", "Який кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Влад Яма з родиною вирушив у тривалу подорож на інший кінець світу. Спочатку вони побували в Мексиці, після чого перемістилися в США.

Нагадаємо, що Влад Яма похвалився, як шикує в Мексиці: "Скока не шкода?".

Ще Politeka писала, що Влад Яма здивував виглядом після різкої зміни іміджу: "дружина не впізнає...".

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма після Мексики повіз дружину і сина до Монатіка:"літній січень".