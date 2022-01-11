Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 39-летний Влад Яма засветился на доске для серфинга. Он поймал волну и выглядел невероятно счастливым и вдохновленным. На фоне виднелся мегаполис и солнечное небо.
«А вот и новое открытие в моей жизни. Попробовал впервые, но, кажется, уже влюбился. Спасибо @feel_freedom_miami за эту страсть. Хотим еще», - подписал фото Влад Яма.
В комментариях звезде оставили массу отзывов.
«Впечатление, что вы очень давно этим увлекаетесь! Смотритесь отлично», «Какой яркий», «Супер классные», «Крутой», «Вот это настоящий отпуск. Вы супер», «Какой кайф», - пишут пользователи сети.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
Внезапно оборвалась жизнь известного политика, названа причина: "Покойся с миром, президент"
"Я обалдел": Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки"
Сын Ротару показал, как зима украсила их роскошный особняк под Киевом: атмосферное фото
Отметим, что Влад Яма с семьей отправился в длительное путешествие на другой конец мира. Сначала они побывали в Мексике, после чего переместились в США.
Напомним, что Влад Яма похвастался, как шикует в Мексике: «Скока не жалко?».
Еще Politeka писала, что Влад Яма удивил видом после резкой смены имиджа: "Жена не узнает...".
Также Politeka сообщала, что Влад Яма после Мексики повез жену и сына к Монатику: "Летний январь".