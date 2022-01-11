Известный украинский хореограф, шоумен и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как наслаждается отдыхом в солнечном Майями, куда улетел с семьей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 39-летний Влад Яма засветился на доске для серфинга. Он поймал волну и выглядел невероятно счастливым и вдохновленным. На фоне виднелся мегаполис и солнечное небо.

«А вот и новое открытие в моей жизни. Попробовал впервые, но, кажется, уже влюбился. Спасибо @feel_freedom_miami за эту страсть. Хотим еще», - подписал фото Влад Яма.

В комментариях звезде оставили массу отзывов.

«Впечатление, что вы очень давно этим увлекаетесь! Смотритесь отлично», «Какой яркий», «Супер классные», «Крутой», «Вот это настоящий отпуск. Вы супер», «Какой кайф», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Влад Яма с семьей отправился в длительное путешествие на другой конец мира. Сначала они побывали в Мексике, после чего переместились в США.

Напомним, что Влад Яма похвастался, как шикует в Мексике: «Скока не жалко?».

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Также Politeka сообщала, что Влад Яма после Мексики повез жену и сына к Монатику: "Летний январь".