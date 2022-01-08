Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і шоумен Влад Яма, який був суддею "Танців з зірками", поділився в Instagram яскравим пляжним фото. На знімку він дружиною Лілією позує разом з ще одним зоряним сімейством – Дмитром Монатиком і його дружиною Іриною.
Виявилося, що після розкішного відпочинку в мексиканському Тулумі, Влад я сім'єю вирушили в Америку, де зараз гастролює Монатік. Там вони зустрілися на пляжі в Майамі і зробили забавне пляжне фото.
У підписі до публікації Влад розповів про цю зустріч, а також зазначив, що тепер він з бородою, це також можна помітити на фото. "Перший день в Майамі. Запланували зустріч з кумом, закупівлю в маркеті, розпакування п'яти валіз... Вийшли на пляж на пів годинки, і як тільки я згадав, що десь поруч знаходиться одна прекрасна сім'я... Вони опинилися прямо перед нами! Відмінно поспілкувалися, обмінялися планами. Діти - теж. І, не змовляючись, зробили фото з мовами. Ось так зустріч! Бажаємо потужних концертів та незабутнього відпочинку! Літній січень. І я ще з бородою", - розповів Яма.
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