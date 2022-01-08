Відомий український хореограф, шоумен і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам, як шикує під час відпочинку в Мексиці.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Влад Яма і його дружина Лілія публікують яскраві кадри зі своєї незвичайної відпустки. Цього разу вони вирішили піти в місцевий супермаркет, де купили цілий візок продуктів і речей. В кінці шопінгу вони зробили спільний знімок з візком.

"Скока не шкода?", - підписав Влад Яма фото, запропонувавши шанувальникам вгадати, скільки грошей вони витратили в супермаркеті.

Виявилося, що закупівлі зіркової сім'ї обійшлися їм в 639 доларів. Це понад 17,5 тисяч гривень.

Відзначимо, що зоряна сім'я дуже любить подорожувати. Парочка намагається регулярно літати в якісь екзотичні країни. Не так давно вони всі разом відпочивали в США. Незважаючи на завантажений графік Влад Яма намагається виділяти час для тривалих подорожей, де вони можуть пожити в країні і відчути її культуру.

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