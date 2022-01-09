Як пише Politeka.net, Влад Яма - популярний український танцюрист і хореограф. Зірка брав участь у шоу" Танці з зірками", де займав двічі друге місце з Наталією Могилевською. Також артист був суддею проекту" Україна має талант "протягом п'яти сезонів, а тепер судить"Танці з зірками". Не забуває Влад і про Instagram, де ділиться з фоловерами багатьом цікавим.

На новому фото Влад Яма був в автомобілі. Як відомо, артист відпочиває зараз в Майамі, США. На знімку танцюрист був повністю поголений, включаючи вуса і бороду.

"Ну Привіт, 2007!

Дружина не дізнається, вітерцем незвично обдуває, відчуваю себе голеньким, але в цілому добре", - написав Влад під фото.

"Харош", - написав чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.

Фанати почали активно ставити лайки і писати коментарі:

"Хто це?", "Голий, зовсім голий", "Люкс", "Фантомас", " де Гордона втратив?", "Запорізькі хлопці найкращі!)".

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