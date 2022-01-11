Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про незвичайний досвід, який пережив на фестивалі під час відпочинку в Мексиці.

Як пише Politeka.net, артист поділився в Instagram напівжартівливим постом. Зараз Дантес і Дорофєєва відпочивають в мексиканському Тулумі, де проходить популярний фестиваль музики в стилі техно Day Zero. Зіркова пара вирішила його відвідати, проте результат виявився не таким, на який розраховував Дантес.

"Як я заплатив 400$, щоб зрозуміти, що технофест - не моє. Як тільки ми прилетіли в Тулум, кого б ми не зустрічали, всі в один голос говорили, що Day Zero, ну це ВАУ!!! Це день перезавантаження! Після цього фестивалю ти переродишся!", - розповів співак.

Він зазначив, що покупка квитків, оплата тестів і таксі обійшлася йому близько 400 доларів, а дорога і проходження перевірок мацали 2 години. Однак, коли він нарешті опинився на фестивалі, його чекав сюрприз.

"І тут я розумію, що навколо дуже багато застуджених людей. У одних соплі, ну тому шо шмигають, інші якісь таблетки п'ють, мабуть від кашлю, у кого-то вже від температури почалася лихоманка і він воює з ілюмінацією. Одним словом "несеться" ... я впевнений, що якщо будь-який з цих «застуджених» прийде до мене додому, я зможу зробити йому цей фест набагато дешевше. Просто вимикаєш світло, даєш всі ці порошки або таблетки від його хвороби, світиш ліхтарем на дискошар, вмикаєш на колонці і все", - пожартував Дантес.

Він також поділився своїм новим фото, на якому позував на пляжі, спершись на пальму.

Нагадаємо, Дорофєєва розповіла, куди затягла Дантеса в Мексиці.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес поскаржився українцям на життя на березі океану і зганьбився.

Також Politeka писала, що Дантес на відпочинку з Дорофєєвої завів собі нового друга, про таке мріють багато.