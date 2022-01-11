Популярная украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отправились на отдых за границу, где артист нашел себе нового друга.

Надя Дорофеева вместе с Владимиром Дантесом стараются отдохнуть где-то за границей, передает Politeka.net. В этот раз влюбленные отправились в Мексику, в Тулум, где отдыхают на побережье Карибского моря.

В своих соцсетях влюбленные показывают, как проводят время. В частности, Владимир Дантес заснял, как он с женой и друзьями сидит в кафе, когда к нему подошел песик с палкой.

"Смотрите, у меня появился друг", - рассказал Владимир Дантес, кинув собачке палку, а та ее схватила и вернулась.

"Эти глазища! Просто выбрал меня, принес палку и говорит: "Давай играть"", - написал певец.

Отметим, Владимир Дантес спустя несколько часов показал, как отдыхает в одном из кафе, и поделился интересной историей.

"Все, кто в Тулуме зайдите в ресторан Тога. Особенно в туалет. Почувствуете себя очень крутым", - рассказал певец, добавив, что незнакомая девушка делала ему непристойные предложения, а парень предлагал попробовать наркотические средства.

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