Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на отдых в Тулум, откуда делятся яркими кадрами, передает Politeka.net. В этот раз певица рассказала, куда отправилась вместе с мужем, хотя тот особо не горел желанием.
Певица записала видео, на котором похвасталась модным луком в костюме телесного цвета, и топе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Профессор тик-тока, любитель склеек - Надя всё-таки затащила Вову на фест @dayzerofestival 😂", - написала Надя Дорофеева.
За час публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался украинцам, что его бесит: "Больше всего меня раздражает..."
Ткач из "Квартал 95" укатил из Украины, прихватив жену и дочь: "Наконец-то дождался"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
"Какая красивая Надя😍", "Какие экзамены нужно сдавать для поступления?😂", "Очень эстетичная Надя♥️", "вы прекрасны🔥🔥🔥 Инстаграм рушится от твоей красоты😮😍😮😍", "Украшения вау😍", "Макияж кайф 😍🔥", "Надя затащила Вову на фест, но Вова как-то не очень доволен 😂", - написали пользователи Сети.
Отметим, Day Zero Festival - это слияние мистицизма, музыки, чудес природы и апокалиптических настроений. На мероприятии выступают одни из самых интересных артистов.
Напомним, Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес пожаловался украинцам на жизнь на берегу океана и опозорился
Также Politeka писала, мужа Дорофеевой Дантеса вдали от Украины засняли танцующим на столе