Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась модным образом, и рассказала, куда сумела затащить мужа, Владимира Дантеса, во время отдыха в Мексике.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на отдых в Тулум, откуда делятся яркими кадрами, передает Politeka.net. В этот раз певица рассказала, куда отправилась вместе с мужем, хотя тот особо не горел желанием.

Певица записала видео, на котором похвасталась модным луком в костюме телесного цвета, и топе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Профессор тик-тока, любитель склеек - Надя всё-таки затащила Вову на фест @dayzerofestival 😂", - написала Надя Дорофеева.

За час публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какая красивая Надя😍", "Какие экзамены нужно сдавать для поступления?😂", "Очень эстетичная Надя♥️", "вы прекрасны🔥🔥🔥 Инстаграм рушится от твоей красоты😮😍😮😍", "Украшения вау😍", "Макияж кайф 😍🔥", "Надя затащила Вову на фест, но Вова как-то не очень доволен 😂", - написали пользователи Сети.

Отметим, Day Zero Festival - это слияние мистицизма, музыки, чудес природы и апокалиптических настроений. На мероприятии выступают одни из самых интересных артистов.

Напомним, Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие

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