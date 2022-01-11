Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес вместе с женой, экс-солисткой группы «Время и стекло», оправились в отпуск. Звездная пара выбрала популярное среди украинских селебрити направление – Мексику. У себя в Instagram они делятся интересными моментами отпуска.
Однако в этот раз Владимир Дантес решил пожаловаться на то, что его не устраивает в экзотическом отдыхе.
«Очень не люблю, когда не знаю, кому жаловаться. Кому жаловаться, что океан сильно шумит и будет утром?» - написал певец.
А уже в следующем Стори Владимир Дантес рассказал, что ему активно пишут по поводу опечатки.
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«Когда отпечатался и написал «океан будет», а не «будит» и тебе написали все знатоки языка мира, мама, золовка, президент Мексики, рысь!», - возмутился певец, скорчив забавную гримасу.
Напомним, Дантес на отдыхе с Надей Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие: "Эти глазища"
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