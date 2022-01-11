Украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычном опыте, который пережил на фестивале во время отдыха в Мексике.

Как пишет Politeka.net, артист поделился в Инстаграм полушуточным постом. Сейчас Дантес и Дорофеева отдыхают в мексиканском Тулуме, где проходит популярный фестиваль музыки в стиле техно Day Zero. Звездная пара решила его посетить, однако результат оказался не таким, на какой рассчитывал Дантес.

«Как я заплатил 400$, чтоб понять, что технофест - не моё. Как только мы прилетели в Тулум, кого бы мы не встречали, все в один голос говорили, что Day Zero, ну это ВАУ!!! Это день перезагрузки! После этого фестиваля ты переродишься!», - рассказал певец.

Он отметил, что покупка билетов, оплата тестов и такси обошлась ему около 400 долларов, а дорога и прохождение проверок щаняли 2 часа. Однако, когда он наконец оказался на фестивале, его ждал сюрприз.

«И тут я понимаю, что вокруг очень много простуженых людей. У одних сопли, ну потому шо шмыгают, другие какие-то таблетки пьют, видимо от кашля, у кого-то уже от температуры началась лихорадка и он воюет с иллюминацией. Одним словом «Несётся»… Я уверен, что если любой из этих «простуженных» придет ко мне домой, я смогу сделать ему этот фест гораздо дешевле. Просто выключаешь свет, даёшь все эти порошки или таблетки от его болезни, светишь фонарем на дискошар, включаешь BEDOUIN на колонке иииии всёёё», - пошутил Дантес.

Он также поделился своим новым фото, на котором позировал на пляже, облокотившись на пальму.

Напомним, Дорофеева рассказала, куда затащила Дантеса в Мексике.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес пожаловался украинцам на жизнь на берегу океана и опозорился.

Также Politeka писала, что Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие.