Блогерка Катерина Репяхова розповіла, як врятувала свого 56-річного чоловіка, співака Віктора Павлика від алкоголізму, який вже переходив у небезпечну стадію.

Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина поділилася новими одкровеннями в Instagram. Свого часу заради Репяхової Павлик пішов від своєї третьої дружини, Лариси Созаєвої, в період, коли їх син боровся з раком. У новому коментарі нова дружина співака розповіла, що тоді він страждав від алкоголізму.

"Чи розуміє ВФ (Віктор Франкович-прим . ред,) що ви як ковток свіжого повітря і сенс нормального сімейного життя", - поцікавилися у Репяхової в її Instagram.

"Звичайно розуміє. Його слова: я б уже не жив, не зустрівши тебе. У Віктора були великі проблеми з алкоголем, що доходять до реанімацій. І останній раз йому сказали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був один на один з цією проблемою", - відповіла на це блогерка.

Відзначимо, що Павлик і Репяхова одружилися в 2020 році, а минулого літа у них народився син, якого назвали Михайлом.

Нагадаємо, Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика.

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