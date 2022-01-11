Блогерша Екатерина Репяхова рассказала, как спасла своего 56-летнего мужа, певца Виктора Павлика от алкоголизма, который уже переходил в опасную стадию.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка поделилась новыми откровениями в Инстаграм. В свое время ради Репяховой Павлик ушел от своей третьей жены, Ларисы Созаевой, в период, когда их сын боролся с раком. В новом комментарии новая жена певца рассказала, что тогда он страдал от алкоголизма.

«Понимает ли ВФ (Виктор Франкович – прим. ред,) что вы как глоток свежего воздуха и смысл нормальной семейной жизни», - поинтересовались у Репяховой в ее Инстаграм.

«Конечно понимает. Его слова: я бы уже не жил, не встретив тебя. У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой», - ответила на это блогерша.

Отметим, что Павлик и Репяхова поженились в 2020 году, а прошлым летом у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Напомним, Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими умениями на отдыхе.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на трудности отдыха с ребенком.