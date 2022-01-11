Четвертая жена певца Виктора Павлика Катя Репяхова на восемь лет младше его единственной дочери Кристины, рожденной от второго брака.

Так, в семье 56-летнего Павлика 10 января был праздник. Кристина отмечала свое 35-летие. Поздравить ее с этим светлым днем решила новая супруга отца - 27-летняя Катя Репяхова (по совместительству она же концертный директор Павлика). Соответствующий пост опубликован у нее в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Сегодня у Виктора Франковича единственной дочечки день рождения! Крис, мы тебя поздравляем🥰. Катя и твой братик Миша", - написала Репяхова.

На снимке счастливый Павлик обнимает дочь за плечи, оба сидят за столиком в кафе.

Отметим, у Павлика трое сыновей и одна дочь. С мамой Кристины Светланой певец развелся, когда девочке было 7 лет. Хотя когда она была еще младше, он уже полноценно не жил с семьей. А находился в Тернополе и приезжал на выходных, когда не было концертов.

В одном своем интервью Павлик отметил, что Кристина непубличная личность и не пошла по его стопам. О девушке известно немного. Сейчас она замужем и носит фамилию мужа - Василец. В 2013 году дочь Павлика родила сына.



В соцсети с днем рождения ее поздравил брат Александр, выставив любимое фото сестры.

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