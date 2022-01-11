Як пише Politeka.net, зараз Даша Астаф'єва відпочиває за кордоном. Артистка насолоджується відпочинком в теплих краях і вільним часом. Щоб не нудьгувати, вона вирішила відповісти на питання своїх шанувальників.

"Як не відчувати себе старою в 27? Про 30+ взагалі мовчу", - запитали у Астаф'євої.

«Повиделуйтеся до 30...а потім народитеся заново. Все залежить від стану, який зароджують ті, кого ви впускаєте в своє життя...від занять і картинки. Мені, наприклад, 10 зовні, 8 всередині", - зазначила співачка, супроводивши відповідь яскравим фото, на якому постала в розкішній блузці і ефектному міні.

Також Астаф'єва порадила прихильницям боротися з лінню і зайвою вагою. Все інше, за її словами, вирішиться само собою. Ефективний спосіб боротьби з лінню, на думку артистки, собака.

Нагадаємо, що Астаф'єва в леопардовому бікіні розповіла, що її радує: "приємна...".

Ще Politeka писала, що Даша Астаф'єва в нереальному купальнику похвалилася фігурою без вад: "Афродіта".

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва похвалилася відпусткою на березі океану: "Витвір Всесвіту".