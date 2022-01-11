Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик приміряла розкішний вечірній образ і розповіла, що робить її щасливою.

Як пише Politeka.net, знаменитість присвятила новий пост в Instagram тому, за що вона вдячна. Вона пояснила це тим, що 11 січня святкують Міжнародний день слова «дякую».

Так, зірка перерахувала всіх своїх найближчих людей, які постійно її підтримують. Серед них виявилися рідні та друзі, а також шанувальники та глядачі.

Подякувала актрисі та недоброзичливцям, які мотивують її до самовдосконалення.

"Я щаслива, тому що вмію дякувати!...Я просто вдячна Всесвіту за все, що у мене є, що було і за все, що чекає мене попереду", - щиро написала Ребрик.

Вона зазначила, що навіть психологи радять людям вчитися бути щиро вдячними, адже це дозволяє досягти справжнього щастя.

Свій пост Ребрик супроводила ефектним фото, на якому позувала у вечірній сукні і з насиченим макіяжем.

Нагадаємо, Лілія Ребрик зворушила емоційним зізнанням, зачепивши навіть зірку "Папіка" Петрожицьку.

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик показала, чим розважала дітей та чоловіка у своєму рідному місті.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик засвітила свого чоловіка-танцюриста, викликавши захват.