Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик примерила роскошный вечерний образ и рассказала, что делает ее счастливой.

Как пишет Politeka.net, знаменитость посвятила новый пост в Инстаграм тому, за что она благодарна. Она объяснила это тем, что 11 января празднуют международный день слова «спасибо».

Так, звезда перечислила всех своих самых близких людей, которые постоянно ее поддерживают. Среди них оказались родные и друзья, а также поклонники и зрители.

Поблагодарила актриса и недоброжелателей, которые мотивируют ее к самосовершенствованию.

«Я счастлива, потому что умею благодарить!...Я просто благодарна Вселенной за все, что у меня есть, что было и за все, что ждет меня впереди», - искренне написала Ребрик.

Она отметила, что даже психологи советуют людям учиться быть искренне благодарными, ведь это позволяет достичь настоящего счастья.

Свой пост Ребрик сопроводила эффектным фото, на котором позировала в вечернем платье и с насыщенным макияжем.

Напомним, Лилия Ребрик тронула эмоциональным признанием, зацепив даже звезду «Папика» Петрожицкую.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала, чем развлекала детей и мужа в своем родном городе.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик засветила своего мужа-танцора, вызвав восторг.