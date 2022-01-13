У мережі показали несподіване фото молодої Анджеліни Джолі, на якому вона відображена в елегантному образі, фанати в захваті.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Анджеліні Джолі, опублікували чарівне фото актриси, на якому вона ще зовсім молоденька.

Схоже, знімок був зроблений на якомусь світському заході, куди голлівудська красуня прийшла при повному параді. Як видно, на ній елегантний білосніжний піджак, який підкреслив витончені плечі і шию. Волос Анджеліни зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий бездоганний макіяж і впевнений вигляд.

Знімок не підписали, зате фанати тут же кинулися його обговорювати, засинаючи Джолі компліментами в коментарях: "Божественне, усміхнене обличчя красивої жінки. Ти, дорога моя, прекрасна королева серця", "Красива", "Абсолютно дивно красива. Мій дорогий ангел", "Яка красива", "Чудова", "Жінко, ви дійсно велична і прекрасна", "Приголомшлива".

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