Анджелина Джоли редко показывает на публике фигуру в открытых нарядах, поэтому каждый ее выход в свет в прошлом любят обсуждать фанаты.

46-летняя Анджелина Джоли считается эталоном красоты, ведь умеет держать себя в руках на публике, не выбирает слишком открытую одежду и предпочитает вести себя крайне сдержанно перед фотографами, передает Politeka.net. Поклонникам же нравится вспоминать о том, какой Джоли была до развода.

Как известно, нередко Анджелину спрашивают о том, как она себя чувствует после затянувшегося развода, почему теперь редко снимается в новых фильмах и какие планы у нее на будущее. Сама звезда на провокативные темы не реагирует. Поэтому фанаты сосредотачиваются на ее образах из прошлого.

К примеру, в шелковой блузе и с ярким макияжем она впечатлила своих фанатов.

«Анджелина Джоли хмурится - это отличная черта, прекрасная и классная; не идет, а плывет; Такая красивая ❤️ люблю тебя; Per me la donna più bella del Mondo; я без ума от такой блузы💖😍; Красиво🔥; Шикарный красивый наряд в лучшем виде 🔥 умеет заманить❤️; так красиво; Замечательная женщина».

Ранее мы писали, Анджелина Джоли считается эталоном красоты. В мире масса женщин, которые стараются приблизиться к идеалу, показывая фото звезды в кабинетах косметологов, пластических хирургов и даже дантистов.

В Сети то и дело создают страницы, посвященные актрисе. Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали видео, в котором показали отрывки того, как Анджелина Джоли играла в гляделки с актерами Marvel.

Напомним, что Анджелина Джоли похвасталась внешностью, которая стала эталоном для миллионов

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