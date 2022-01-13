Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Анджелине Джоли, опубликовали очаровательное фото актрисы, на котором она еще совсем молоденькая.
Похоже, снимок был сделан на каком-то светском мероприятии, куда голливудская красотка пришла при полном параде. Как видно, на ней элегантный белоснежный пиджак, который подчеркнул изящные плечи и шею. Волосы Анджелины собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий безупречный макияж и уверенный вид.
Снимок не подписали, зато фанаты тут же кинулись его обсуждать, засыпая Джоли комплиментами в комментариях: "Божественное, улыбающееся лицо красивой женщины. Ты, дорогая моя, прекрасная королева сердца", "Красивая", "Совершенно удивительно красивая. Мой дорогой ангел", "Какая красивая", "Великолепная", "Женщина, вы действительно великолепны и прекрасны", "Потрясающая".
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