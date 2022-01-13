Як передає Politeka.net, 31-річний Макс Барських є відомим українським артистом і автором хітів. Співак прославився завдяки своїй участі в шоу "Фабрика зірок-2" у 2008-му році, яке покинув за власним бажанням. Вже багато років Барських є успішним артистом і радує шанувальників безліччю пісень.
Так, цього разу артист опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Барських без футболки та в окулярах насолоджується відпочинком під сонячними променями. Варто відзначити, що зараз співак знаходиться в Америці, де у нього пройшов тур. Тепер Барських вирішив відпочити та насолодитися життям.
"Хтось робить ремонт і порушує моє блаженство думок. Сонце таке класне, приємно посидіти, подумати", - висловився Макс Барських і показав себе.
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