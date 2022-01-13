Популярний український співак Макс Барських показав, як насолоджується відпочинком в США, після свого туру.

Як передає Politeka.net, 31-річний Макс Барських є відомим українським артистом і автором хітів. Співак прославився завдяки своїй участі в шоу "Фабрика зірок-2" у 2008-му році, яке покинув за власним бажанням. Вже багато років Барських є успішним артистом і радує шанувальників безліччю пісень.

Так, цього разу артист опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Барських без футболки та в окулярах насолоджується відпочинком під сонячними променями. Варто відзначити, що зараз співак знаходиться в Америці, де у нього пройшов тур. Тепер Барських вирішив відпочити та насолодитися життям.

"Хтось робить ремонт і порушує моє блаженство думок. Сонце таке класне, приємно посидіти, подумати", - висловився Макс Барських і показав себе.

Раніше повідомлялося, Макса Барських без сорочки і в обіймах красунь порівняли з одіозним літературним героєм: "Нагадує..."

Також, Барських в шкіряних штанях показав з дівчиною на підлозі, як треба рухатися: "Нарешті колишній Макс повертається"

Politeka розповідала, Макс Барських скинув сорочку і влаштував феєрію разом з двома танцюристами: "Провокаційно, ти що твориш?"