Как передает Politeka.net, 31-летний Макс Барских является известным украинским артистом и автором хитов. Певец прославился благодаря своему участию в шоу "Фабрика зірок-2" в 2008-ом году, которое покинул по собственному желанию. Уже многие годы Барских является успешным артистом и радует поклонников множеством песен.
Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Макс Барских без футболки и в очках наслаждается отдыхом под солнечными лучами. Стоит отметить, что сейчас певец находится в Америке, где у него прошел тур. Теперь Барских решил отдохнуть и насладиться жизнью.
"Кто-то делает ремонт и нарушает моё блаженство мыслей. Солнце такое классное, приятно посидеть, подумать", — высказался Макс Барских и показал себя.
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