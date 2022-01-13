Кілька днів назад Настя Каменських разом з чоловіком Потапом і найкращою подругою Анною Анчук (колишня дружина позитиву з "Время и Стекло") вирушили на відпочинок до Мексики. Для цього їм знадобилися майже добу, щоб дістатися до потрібного місця.
Зараз вони насолоджуються часом один з одним і вже не раз дивували аудиторію незграбними кадрами.
Як можна помітити, також Каменських насолоджується екзотичною природою і встигає записати різні "Тік-струми", дуріючи на камеру. В цей раз Каменських у леопардовому бікіні ще й станцювала, засвітивши досить пишні форми, за які її нерідко критикують.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Дочка Олі Фреймут потрапила в неприємності за кордоном, з'явилися подробиці: "Це треш..."
Раптово пішла з життя відома українка, трагедія у виданні "Vogue": "Вона була дивовижною..."
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Переможниця "Голосу країни" розставила крапки щодо "роману" з Даном Баланом: "Ці стосунки..."
На свіжому відео Настя показала, як артист спить, в той час як вона вже щосили не спить.
"Мій улюблений храпунцель @realpotap", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу відгуків. Багатьом жарт сподобалася, але знайшлися і ті, хто розкритикував Каменських.
"На це можна дивитися нескінченно", " по шапці не отримала?", "Хтось сьогодні поїде в дитбудинок)))»," це вік, потрібно вимкнути телевізор і він прокинеться», «Да ладно, дуже навіть музично хропе, талановито», «якщо улюблений, То навіщо на весь світ висміювати?» ,- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".
Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?».
Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".