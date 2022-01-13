Популярна українська співачка Настя Каменських вирішила показати пишні форми на відпочинку і танцювала під музику на узбережжі.

Кілька днів назад Настя Каменських разом з чоловіком Потапом і найкращою подругою Анною Анчук (колишня дружина позитиву з "Время и Стекло") вирушили на відпочинок до Мексики. Для цього їм знадобилися майже добу, щоб дістатися до потрібного місця.

Зараз вони насолоджуються часом один з одним і вже не раз дивували аудиторію незграбними кадрами.

Як можна помітити, також Каменських насолоджується екзотичною природою і встигає записати різні "Тік-струми", дуріючи на камеру. В цей раз Каменських у леопардовому бікіні ще й станцювала, засвітивши досить пишні форми, за які її нерідко критикують.

На свіжому відео Настя показала, як артист спить, в той час як вона вже щосили не спить.

"Мій улюблений храпунцель @realpotap", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків. Багатьом жарт сподобалася, але знайшлися і ті, хто розкритикував Каменських.

"На це можна дивитися нескінченно", " по шапці не отримала?", "Хтось сьогодні поїде в дитбудинок)))»," це вік, потрібно вимкнути телевізор і він прокинеться», «Да ладно, дуже навіть музично хропе, талановито», «якщо улюблений, То навіщо на весь світ висміювати?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".

Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?».

Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".