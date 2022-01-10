Известный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) наслаждается солнечным отдыхом за границей, пока в Украине снег и морозы.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Потап поделился ярким кадром, на котором предстал в цветастой рубашке и шортах. Артист был похож на настоящего туриста, он стоял на пирсе около воды, а на фоне виднелось ярко синее небо, намекающее на приближающийся шторм.

«Первая фотка отсюда», - подписал кадры Потап.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Старик и море», «Ждем фото с твоей женой», «Воооу», «Хорошего Вам отдыха! Наконец-то Вы вновь с нами», «Круто. Настя где?», «Шторм надвигался??? Фотка огонь», «Ну дождались!», «Скала», - пишут пользователи сети.

Как известно, Потап вместе с Настей Каменских и ее подругой Анной Задорожней вновь отправились отдыхать в экзотические места. Они полетели в Мексику, где бывали и раньше. В Инстаграм звезд то и дело появляются кадры невероятных пейзажей.

Напомним, что Потап, Позитив и Mozgi зажгли на сцене известного шоу: зрелищное видео.

Как сообщала Politeka, Каменских в объятиях Потапа расплылась в улыбке, семейная идиллия: "Прямо голубки".

Также Politeka писала, что Каменских удивила бардаком в их с Потапом спальне: "хату обнесли...".