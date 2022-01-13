Несколько дней назад Настя Каменских вместе с мужем Потапом и лучшей подругой Анной Анчук (бывшая жена Позитива из "Время и Стекло") отправились на отдых в Мексику. Для этого им понадобились почти сутки, чтобы добраться до нужного места.
Сейчас они наслаждаются временем друг с другом и уже не раз удивляли аудиторию неловкими кадрами.
Как можно заметить, также Каменских наслаждается экзотической природой и успевает записать разные "Тик-Токи", дурачась на камеру. В этот раз Каменских в леопардовом бикини еще и станцевала, засветив довольно пышные формы, за которые ее нередко критикуют.
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На свежем видео Настя показала, как артист спит, в то время как она уже вовсю бодрствует.
«Мой любимый храпунцель @realpotap», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу отзывов. Многим шутка понравилась, но нашлись и те, кто раскритиковал Каменских.
«На это можно смотреть бесконечно», «По шапке не получила?», «Кто-то сегодня поедет в детдом)))», «Это возраст, нужно выключить телек и он проснется», «Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо», «Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каменских в халате поиздевалась над спящим Потапом: "Мстя будет страшна".
Еще Politeka писала, что Потап в ярком костюме засветился на курорте: «Настя где?».
Также Politeka сообщала, что Каменских с подружкой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела".