Настя Каменских с Потапом и экс-женой Алексея Завгороднего отправились на пляж, однако попали к началу сильного ливня, кадрами бушующей непогоды они поделились в Инстаграм.

На днях Каменских, Потап и их подруга Анна Андрийчук улетели отдыхать в теплую Мексику. Причем для перелета им понадобились целые сутки, но они были к этому готовы. Как можно заметить в социальных сетях, компания весело проводит время под жарким солнцем, забыв об украинских холодах.

Однако на курорте далеко не все так гладко, как им бы хотелось. Отправившись на пляж, компания попала к самому началу шторма. Причем они даже успели сфотографироваться.

Потап сделал атмосферный кадр на фоне практически черных грозовых туч, а Анна Анчук и Настя Каменских поделились кадрами непогоды.

«Кажется ураган начинается. Такого я еще не видела» - пишет бывшая жена Позитива, под мрачным снимком.

Отметим, после развода с Алексеем Завгородним Анна практически все свободное время проводит в компании лучшей подруги Насти Каменских.

Ранее Каменских поделилась в Инстаграм новым снимком.

На новом фото Каменских решила показать, в каком виде встречает утро. Судя по всему, певица решила отправиться на пляж, и оделась соответственно. На ней был черно-белый купальник бикини, а поверх него Каменских надела эффектное пляжное платье в мелкую сеточку. Наряд переливался несколькими оттенками: от серого к красному.