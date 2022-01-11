На днях Каменских, Потап и их подруга Анна Андрийчук улетели отдыхать в теплую Мексику. Причем для перелета им понадобились целые сутки, но они были к этому готовы. Как можно заметить в социальных сетях, компания весело проводит время под жарким солнцем, забыв об украинских холодах.
Однако на курорте далеко не все так гладко, как им бы хотелось. Отправившись на пляж, компания попала к самому началу шторма. Причем они даже успели сфотографироваться.
Потап сделал атмосферный кадр на фоне практически черных грозовых туч, а Анна Анчук и Настя Каменских поделились кадрами непогоды.
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Отметим, после развода с Алексеем Завгородним Анна практически все свободное время проводит в компании лучшей подруги Насти Каменских.
Ранее Каменских поделилась в Инстаграм новым снимком.
На новом фото Каменских решила показать, в каком виде встречает утро. Судя по всему, певица решила отправиться на пляж, и оделась соответственно. На ней был черно-белый купальник бикини, а поверх него Каменских надела эффектное пляжное платье в мелкую сеточку. Наряд переливался несколькими оттенками: от серого к красному.
Напомним, Каменских с подругой заставили кричать Потапа от ужаса.
Как сообщала Politeka, Каменских раскритиковали за фотосессию в необычном купальнике.
Также Politeka писала, что Каменских в объятиях Потапа расплылась в улыбке, кадры нежностей.