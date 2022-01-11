Популярная украинская певица Настя Каменских подшутила над своим спящим мужем Потапом и поделилась с украинцами забавным видео.

Как пишет Politeka.net, звезда показала, как развлекается на отдыхе пока ее супруг спит. Соответствующим видео Настя поделилась в своем ТикТок.

Сейчас Каменских, ее муж и лучшая подруга Анна Андрийчук отдыхают в Мексике. Троица весело проводит время на пляже и за активными развлечениями. На новых кадрах Каменских показала, как Потап спит в их номере после таких развлечений.

Певица сидела в халате на краю кровати, где ее супруг крепко спал. Настя решила наложить на видео музыку и начала подпевать песне, а благодаря специальному фильтру казалось, что рот открывает еще и Потап.

«Мой любимый храпунцель», - подписала кадры Каменских.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Класс он там что храпит?», «Думаю тебя ждет достойная месть», «Зачем на мужем издеваешься ааа? Мстя будет страшна мне кажется», «Репетиция новой песни "храп-чак-чак"», «милая пара», «Сделал дело, отдохни смело», «А что? мы все живые и одинаковые люди. Счастья вам», «теперь мы все видели как Лёха спит, судя по раскрытому рту ещё и храпит на весь дом», - пишут люди.

Напомним, Каменских ради жаркой Мексики примерила наряд в сеточку, показав изгибы фигуры.

Как сообщала Politeka, Каменских на отдыхе с Потапом и подругой оказались в эпицентре мощной стихии.

Также Politeka писала, что Потап в цветастом костюме засветился на курорте, показав свои развлечения.