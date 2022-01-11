Как пишет Politeka.net, звезда показала, как развлекается на отдыхе пока ее супруг спит. Соответствующим видео Настя поделилась в своем ТикТок.
Сейчас Каменских, ее муж и лучшая подруга Анна Андрийчук отдыхают в Мексике. Троица весело проводит время на пляже и за активными развлечениями. На новых кадрах Каменских показала, как Потап спит в их номере после таких развлечений.
Певица сидела в халате на краю кровати, где ее супруг крепко спал. Настя решила наложить на видео музыку и начала подпевать песне, а благодаря специальному фильтру казалось, что рот открывает еще и Потап.
«Мой любимый храпунцель», - подписала кадры Каменских.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Класс он там что храпит?», «Думаю тебя ждет достойная месть», «Зачем на мужем издеваешься ааа? Мстя будет страшна мне кажется», «Репетиция новой песни "храп-чак-чак"», «милая пара», «Сделал дело, отдохни смело», «А что? мы все живые и одинаковые люди. Счастья вам», «теперь мы все видели как Лёха спит, судя по раскрытому рту ещё и храпит на весь дом», - пишут люди.
Напомним, Каменских ради жаркой Мексики примерила наряд в сеточку, показав изгибы фигуры.
Как сообщала Politeka, Каменских на отдыхе с Потапом и подругой оказались в эпицентре мощной стихии.
Также Politeka писала, что Потап в цветастом костюме засветился на курорте, показав свои развлечения.